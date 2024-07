ESTADÃO CONTEÚDO Criadores de ‘Stranger Things’ preparam série de terror para Netflix

Os irmãos Matt e Ross Duffer, conhecidos mundialmente por criar Stranger Things , vão embarcar em uma nova jornada de terror na Netflix . A dupla revelou que irá produzir a série Something Very Bad Is Going to Happen (Algo Muito Ruim Está Prestes a Acontecer, em tradução livre).

Escrita por Haley Z. Boston, que já fez parte da equipe de roteiristas de Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro e Hunters, a série se passa em um casamento, e durante a semana que antecede as núpcias desastrosas de uma noiva e um noivo. O título da série já sugere a atmosfera sombria que está por vir.

Os irmãos Duffer expressaram sua empolgação em trabalhar com Boston. “Quando lemos o roteiro de Haley pela primeira vez, ficamos impressionados. Ela é uma nova voz no mundo do terror, com uma escrita distorcida, aterrorizante e ao mesmo tempo engraçada. Sentimos muita sorte de produzir sua primeira série e mal podemos esperar para compartilhar sua visão com o mundo”, declararam os irmãos no comunicado feito pela Netflix

Peter Friedlander, vice-presidente de séries roteirizadas da Netflix para os Estados Unidos e Canadá, também comentou sobre a parceria. “Estamos animados em colaborar novamente com Matt, Ross e Hilary (Leavitt) para dar vida a essa história inesperada e assustadora através da visão singular de Haley”, disse Friedlander.

Com esta nova produção, a Netflix continua a expandir seu catálogo de terror, e a combinação do talento dos irmãos Duffer com a escrita de Haley Z promete muito.

The post Criadores de ‘Stranger Things’ preparam série de terror para Netflix first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .