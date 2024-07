Redação GPS Com a queda das temperaturas, cães idosos precisam de cuidados especiais

Pode ser que você já tenha sentido dores articulares durante o inverno , mas já parou para pensar que os cães , principalmente os idosos, também podem sofrer durante a estação mais fria do ano?

Segundo o ortopedista e neurocirurgia veterinário Renato Barbosa, as baixas temperaturas podem afetar a circulação sanguínea em cães idosos, levando à rigidez e dor nas articulações. Ainda, o frio pode piorar condições já existentes, como osteoartrose e artrite.

As patologias articulares mais comuns em cães idosos incluem osteoartrose secundária a doenças articulares de origem genética, como displasia coxofemoral, displasia do cotovelo, luxação de patela e osteocondrite dissecante do ombro.

“Outras causas podem ser lesões traumáticas, insuficiência do ligamento cruzado cranial do joelho, fraturas ou infecções articulares. Sinais clínicos de dores articulares incluem claudicação, rigidez articular após repouso, relutância em passear, subir escadas ou saltar, lamber excessivamente as articulações doloridas e inchaço ou vermelhidão nas articulações afetadas”, esclarece o veterinário.

Para evitar que os pets sofram com esses problemas, os tutores devem tomar alguns cuidados. As medidas preventivas incluem evitar o sobrepeso dos pets, manter o cão aquecido, fornecer uma cama macia, evitar pisos escorregadios e levá-los para caminhadas regulares.

“É recomendado isolar a cama com um tapete emborrachado, evitar locais com correntes de ar, colocar uma manta ou cobertor sobre o cão quando ele estiver dormindo e vestir o cão com roupinhas para pets”, explica o profissional.

Se você tem um cão idoso em casa, fique atento aos sinais de alerta, como falta de disposição para passear, brincar e se alimentar, passos curtos ou rígidos, dificuldade para se levantar, sentar ou deitar, dificuldade para se agachar ao fazer necessidades fisiológicas, mancar, ficar mais tempo deitado, lamber ou mordiscar as articulações.

The post Com a queda das temperaturas, cães idosos precisam de cuidados especiais first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .