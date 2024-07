Redação GPS Caso Rust: Alec Baldwin pode processar xerife e promotora do julgamento

Na última sexta-feira (12), uma juíza do Novo México arquivou as acusações de homicídio culposo contra Alec Baldwin no julgamento pela morte da diretora de fotografia do filme “Rust’, Halyna Hutchins, em 2021.

Em seguida, Baldwin afirmou que pode processar a promotora Kari Morrissey e um xerife do estado do Novo México. O motivo seria os indícios de que os dois teriam ocultado evidências da defesa.

A juíza do caso concordou com os advogados de Alec de que a promotora e o escritório do xerife ocultaram provas relacionadas à origem da bala.

Durante as gravações do filme, a arma disparou uma munição real colocada pela principal responsável pelas armas do set, Hannah Gutierrez, que foi condenada por homicídio culposo.

