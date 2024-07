Yumi Kuwano Brasil ganha unidade do museu Pompidou em Foz do Iguaçu

O Brasil vai ganhar a a primeira unidade da América Latina unidade do Centre Pompidou , o famoso museu francês que tem sede em Paris. A filial do espaço, que reúne um importante acervo de arte moderna e contemporânea, tem previsão de abrir até 2026 em Foz do Iguaçu, no Paraná. Fora da França, o museu tem unidades na Espanha, Bélgica, Estados Unidos e China.

O anúncio foi feito pelo Governo do Paraná, que firmou uma parceria com a instituição, após quatro anos de negociações. O projeto arquitetônico será assinado pelo paraguaio Solano Benítez em colaboração com o arquiteto brasileiro Angelo Bucci. O museu ficará em uma área de cerca de 24 mil metros quadrados.

O local é estratégico, próximo ao Aeroporto Internacional e às Cataratas do Iguaçu e à Tríplice Fronteira, com fácil acesso também para turistas da Argentina e do Paraguai.

O Pompidou é um dos centros culturais mais importantes do mundo, com peças de artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Frida Kahlo e Joan Miró.

