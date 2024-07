Caio Barbieri Abrace: tíquetes do McDia Feliz 2024 já estão disponíveis para pré-venda

Chegou a época mais esperada do ano para a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias ( Abrace ) e para a rede McDonald’s: o McDia Feliz .

Com a 36º edição da campanha se aproximando, os tíquetes do sanduíche mais famoso da rede de restaurantes, o Big Mac, já estão disponíveis para pré-venda. O evento, coordenado pela Arcos Dourados e Instituto Ronald McDonald’s, em parceria com a Abrace em Brasília, tem como objetivo arrecadar fundos para projetos em prol das famílias assistidas pela instituição.

“Em anos anteriores, conseguimos realizar vários projetos e garantir a assistência oferecida para as famílias assistidas pela Abrace. E para alcançarmos o resultado desejado, a pré-venda precisa ser eficaz para que seja garantido o sucesso da campanha McDia Feliz e a continuidade do combate ao câncer infantojuvenil”, destaca o presidente da Abrace, Alexandre Freire de Alarcão.

Além dos tíquetes do Big Mac, este ano a campanha traz novidades em souvenirs, incluindo pelúcias abraçadinhos e outros itens estilizados com os novos companheiros da alegria em prol da luta contra o câncer infantojuvenil.

A compra antecipada dos tíquetes garante que a maior parte do recurso arrecadado seja destinado à Abrace, enquanto as compras realizadas no dia do evento contribuem com 30% para o Instituto Ayrton Senna.

A Abrace, premiada como Melhor ONG do Distrito Federal em 2023, oferece assistência como hospedagem, traslados, medicamentos, acompanhamento psicossocial, entre outros, para as famílias de crianças portadoras de câncer e hemopatias.

A instituição também foi responsável pela construção do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, referência em pediatria no Sistema Único de Saúde (SUS).

Com a expectativa de 7.930 novos casos de câncer infantojuvenil a cada ano no Brasil, a Abrace e o McDia Feliz se unem para aumentar as chances de cura e garantir um tratamento de qualidade para as crianças e adolescentes afetados pela doença.

Aliás, foi por meio do McDia Feliz que a Abrace construiu o Espaço da Família, os alojamentos para transplantados na Casa de Apoio, aquisição de equipamentos hospitalares e o mais importante; o HCB, Hospital da Criança de Brasília José Alencar, referência no SUS (Sistema Único de Saúde), além de outros projetos.

O dia oficial do evento será 24 agosto, mas as vendas dos tíquetes antecipados já podem ser realizadas por meio de consignação ou direto pelo WhatsApp (61) 3212-6000 ou (61) 99321-7229.

The post Abrace: tíquetes do McDia Feliz 2024 já estão disponíveis para pré-venda first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .