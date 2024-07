Fernanda Moura Verão europeu no GPS|Brasília: Duda Nogueira apresenta Bodrum

Daqueles lugares que parecem ser guardados em segredo e que, quando descobertos, já entram para as bucket lists . Bodrum, na costa sudeste da Turquia , está começando a bombar e Duda Nogueira foi uma das personalidades que optou por desbrava-lo por uma semana neste verão europeu , ao mesmo tempo em que comemora sua despedida de solteira na companhia de dez amigas.

Banhada pelo Mar Egeu, a região é daquelas para quem gosta de viagens que combinam praias deslumbrantes e história, já que foi o berço do historiador grego Heródoto e é onde o Mausoléu de Mausolo foi erguido.

Ainda pouco explorada pelos brasileiros, Bodrum é uma cidade considerada tranquila. Apesar de ter opções para quem curte a vida noturna, ela é um recanto para quem prefere tirar um tempo da badalação.

Com clima agradável o ano todo, a Península de Bodrum tem inúmeras praias e baías. As melhores são Yahsi Beach, Yalikavak, Gumbet e Bardakci Bay, esta um local com vários resorts e barcos ancorados na baía de águas claras.

Apesar das festas, sendo a maioria em barcos ancorados, os restaurantes também atraem os turistas. Na companhia de dez amigas, Duda indicou o Hakkkasan , o Zuma , o Bagatelle , o Papermoon e o Brava Edition .

Durante o dia, os esportes náuticos e os passeios nas guletas ou gullets (veleiros típicos) são a melhor maneira de vivenciar o azul-turquesa de Bodrum.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hakkasan Bodrum (@hakkasanbodrum)





Também queridinhos por lá, os beach clubs atraem os turistas que querem uma agitação maior. Os mais populares por lá são Lucca Beach , Buddha Bar , Maçakizi , MOMO e Scorpios .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MOMO Bodrum (@momobodrum)

Quando o assunto é hotelaria, também há um vasto repertório. A influencer optou pelo Cape Bodrum , enquanto a renomada agência Teresa Perez indicou alguns, como Mandarin Oriental , Amanrüya , Maça Kizi e Six Senses Kaplankaya .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cape Bodrum Luxury Hotel&Beach (@capebodrum)

Como chegar até Bodrum?

Partindo de outros países ou cidades turcas, como Istambul e Ankara, o embarque é feito no Aeroporto de Milas-Bodrum (BJV). Para se locomover na cidade, os táxis são os meios de transporte mais populares.

Se você estiver partindo da Grécia, é possível chegar até Bodrum de ferry.

The post Verão europeu no GPS|Brasília: Duda Nogueira apresenta Bodrum first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .