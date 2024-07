Pedro Reis Stranger Things: tudo que já se sabe sobre a última temporada

A série “Stranger Things”, um dos maiores sucessos da Netflix , completa oito anos desde sua estreia em 15 de julho de 2016. Prestes a encerrar sua saga com a quinta e última temporada, a produção mantém os fãs ansiosos por novos detalhes. Aqui está tudo o que sabemos até agora.

A última temporada de “Stranger Things” está prevista para estrear em 2025. Para celebrar o aniversário da série, a Netflix divulgou, na última segunda-feira (15), os primeiros vídeos dos bastidores da parte final , aguçando ainda mais a expectativa dos fãs.

O elenco regular está confirmado, com os principais atores retornando aos seus icônicos papéis: Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) e Noah Schnapp (Will).

Entre os novos rostos, teremos Nell Fisher, conhecida por “A Morte do Demônio”, Alex Breaux de “36 Horas de Guerra” e Jake Connelly de “Between the Silence”.

A trama da última temporada promete ser emocionante, focando no confronto final com o vilão Vecna, interpretado por Jamie Campbell. Além disso, a história abordará o destino de Max, personagem de Sadie Sink, que se encontra em coma após ser “ressuscitada” por Eleven no final da quarta temporada.

Os atores e produtores não economizam elogios à nova temporada, prometendo que será a “maior e melhor já lançada” . A atriz Maya Hawke (Robin) revelou que os episódios serão mais longos, comparáveis a “oito filmes”, destacando a intensidade e a qualidade da produção.

Jamie Campbell, que retorna como Vecna, descreveu a temporada como “completamente insana” , afirmando que está “fora de controle, selvagem e maluca” .

