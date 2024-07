Redação GPS Morre Rodrigo Conti, chefe do Instituto de Cardiologia do DF

Rodrigo Conti, chefe do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF) , faleceu nesta terça-feira (16) após um grave acidente próximo a Unaí, em Minas Gerais, conforme informado pela assessoria de imprensa do instituto. Ele estava acompanhado por três colegas de equipe a caminho de uma cirurgia no Entorno quando o acidente ocorreu. Informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.

Rodrigo de Sousa Conti, renomado médico urologista e cirurgião geral, nasceu em Uberaba (MG) e graduou-se em medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Após sua formação, realizou residência no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo (HSPM).

Em Brasília, dedicou mais de duas décadas ao Hospital Daher, onde foi coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de ter sido concursado e ter atuado como urologista no Hospital de Base.

Rodrigo Conti deixa esposa e duas filhas. O ICTDF, em comunicado, lamentou profundamente sua perda, destacando seu profissionalismo, honestidade, lealdade e competência, além de sua sensibilidade para lidar com desafios humanos.

Já o Instituto Brasileiro de Transplantados (IBTx) publicou uma nota dizendo que “expressam sinceras condolências e rogam a Deus que conforte o coração de familiares e amigos”.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também lamentou a perda em suas redes sociais. Confira a nota na íntegra:

Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do Dr. Rodrigo de Sousa Conti, ex-diretor do Iges-DF, na data de hoje. Manifestamos nosso apoio à família, aos pacientes e aos amigos do médico que era reconhecido por sua dedicação à medicina, sua grande causa, e a todos. pic.twitter.com/uiuLhuE1Ih — Celina Leão (@celinaleao) July 17, 2024

The post Morre Rodrigo Conti, chefe do Instituto de Cardiologia do DF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .