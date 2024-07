Redação GPS Maboh

O Mundo Viva Galeria, localizado na CLN 413, será palco do lançamento do primeiro single do grupo Maboh & Os Jazzies , intitulado “Segura”.

Com uma proposta que mescla reggae , hip hop e R&B, a banda promete encantar o público brasiliense em um show intimista marcado para esta quinta-feira (18), às 20h.

Para a compositora e vocalista Maboh, a canção “Segura” aborda temáticas como “um amor à distância e as promessas de futuro que não se concretizaram”. Inspirados por artistas como Liniker e Simply Red, o grupo busca transmitir sua paixão pelo swing e pela musicalidade do Jazz.

Com uma abordagem inovadora, a vocalista destaca a importância de apresentar ao público o estilo único de Maboh & Os Jazzies.

“Queremos que as pessoas conheçam nossa forma de fazer música, essa mistura de elementos a partir do Jazz”, ressalta.

A banda também se destaca por buscar sempre surpreender e desafiar sua própria musicalidade. O processo criativo da música “Segura” foi guiado por sonhos, revela Maboh.

“Os trechos da letra e melodia surgiram durante a noite, em sonhos. Acordei, gravei no celular e fui seguindo as sensações que o refrão despertou para compor o restante da melodia”, explica.

Após dois dias de composição, a gravação levou mais dois meses para ser finalizada. A mensagem romântica da canção busca inspirar as pessoas a viverem histórias de amor e a valorizarem os momentos especiais da vida. Maboh encerra com um apelo aos ouvintes:

“A sociedade anda meio adoecida e distante do amor… E as pessoas acabam deixando as coisas belas da vida passar batidas. Segurem a mão do amor!”.

Serviço:

Show e lançamento da canção “Segura”

Data de lançamento: 18 de julho, às 20h

Local: Mundo Viva Galeria (CLN 413)

Couvert: R$ 26

Redes sociais: @maboheosjazzies

