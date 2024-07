Redação GPS Jornalista da Record é demitida após vazamento de entrevista que estremeceu mercado

A jornalista Renata Varandas , que atuava como apresentadora substituta do Jornal da Record e também como principal repórter do canal em Brasília, foi demitida da emissora, nesta quarta-feira (17), após a direção descobrir um suposto envolvimento dela com uma agência de análise política e financeira.

Segundo o site TV Pop, a empresa para a qual Renata trabalhava foi responsável por vazar trechos, fora de contexto, da entrevista a qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu à emissora sobre ao mercado financeiro, causando uma oscilação na cotação do dólar.

A entrevista de Lula para o Jornal da Record foi oficializada pela emissora na última terça-feira (15), tendo trechos vazados antes da divulgação oficial pelo canal.

Em uma das falas reveladas antecipadamente, o presidente teria mencionado a falta de convencimento sobre a necessidade de cortes orçamentários. De acordo com publicação no jornal Folha de S.Paulo , a exposição antecipada e retirada de seu contexto acabou provocando um salto na cotação do dólar, pois analistas avaliaram que as falas do mandatário da República provocaram ruídos de incertezas fiscais, e no final do dia, a moeda recuou e fechou em baixa.

A Capital Advice, empresa onde Renata Varandas era sócia-administradora ao lado de outras jornalistas, segundo o portal, e sem o conhecimento da Record, se descreve como uma “casa de análise política referência no Brasil e no exterior”, especializada em fornecer informações para auxiliar na tomada de decisões de alocação de recursos.

Apesar de ter aberto o CNPJ da Capital Advice em 2020, Renata já estava na Record há quase duas décadas, passando também pela Rede Amazônica e pela assessoria de imprensa do Senado Federal. Ela estudou no Centro Universitário de Brasília (Ceub) e teve uma trajetória marcada por trabalhos em jornais de televisão.

Após a repercussão, a Record TV emitiu um comunicado oficial lamentando o vazamento de informações da entrevista com Lula e condenando a prática de recortes parciais que possam distorcer o contexto das entrevistas realizadas por suas equipes.

“A Record esclarece que soube da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice somente após a divulgação do release pela agência. A emissora deixa claro que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas por nossas equipes. Medidas cabíveis serão tomadas com a apuração dos fatos”, diz o comunicado.

As informações são da Revista IstoÉ .

The post Jornalista da Record é demitida após vazamento de entrevista que estremeceu mercado first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .