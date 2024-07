Emanuelly Fernandes Especial Paris 2024: desvendando os bairros da Cidade Luz

Paris, a eterna Cidade Luz, é uma metrópole rica em história, cultura e charme. Ela é composta por 20 distritos conhecidos como “arrondissements”, cada um formado por quatro bairros administrativos, totalizando 80 circunscrições, cada um com suas características únicas, tornando a cidade um verdadeiro mosaico de experiências.

Com uma extensão de mais de 105 km², as 20 arrondissement de Paris possui suas características distintas e é numerado sequencialmente em uma espiral no sentido horário, começando do centro da cidade. Essa divisão foi estabelecida em 1860 pelo Barão Haussmann, com o intuito de organizar melhor a expansão urbana.

Os bairros de Paris não possuem nomes e são classificados por números – de 1 a 20 –, quanto menor o número, mais central é sua localização.

Para entrar na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos , o GPS|Brasília detalhou cinco locais que você precisa conhecer em Paris:

1. Trocadero

Trocadero é sinônimo de elegância e vistas deslumbrantes. Este bairro é conhecido por seus jardins exuberantes, como os Jardins do Trocadero, e pela proximidade ao icônico Champ de Mars e à Torre Eiffel. Além de ser uma área diplomática e repleta de museus, o Trocadero oferece uma das melhores vistas da Torre Eiffel, o símbolo mais famoso de Paris e de toda a França.

2. Montparnasse

Montparnasse é um bairro que exala arte e cultura. Seu nome, inspirado no Monte Parnassus da mitologia grega, reflete a presença das musas. Famoso por ter sido o lar de escritores como Baudelaire e Flaubert, Montparnasse também abriga o cemitério homônimo, onde repousam figuras célebres como Edith Piaf e Jim Morrison. É um local imperdível para os amantes da literatura e da cultura.

3. Île de la Cité

Situado no coração do Sena, o bairro Île de la Cité é o núcleo histórico de Paris. Foi aqui que surgiram os primeiros assentamentos da cidade, tornando-o um centro de grande importância histórica. Destacam-se a Catedral de Notre Dame, a Sainte Chapelle com seus vitrais deslumbrantes, e o Palácio da Justiça. O mercado de flores adiciona um charme especial a essa área que é fundamental para qualquer visita a Paris.

4. Tuileries

O distrito de Tuileries é um dos mais vibrantes de Paris, repleto de atrações. A Place de la Concorde, o Jardim das Tulherias e o Museu do Louvre são apenas alguns dos pontos de interesse. Este bairro também abriga o Musée d’Orsay, dedicado à pintura impressionista, e a elegante Praça Vendôme. Com sua mistura de história, arte e cultura, Tuileries é um destino essencial para os visitantes da cidade.

5. Quartier Latin

O Quartier Latin é conhecido por sua atmosfera vibrante e espírito estudantil. Historicamente associado à Universidade de Sorbonne, onde o latim era amplamente falado, este bairro está repleto de cafés, cinemas e teatros. Entre suas atrações, destacam-se o Palácio e Jardins de Luxemburgo, o Panteão e a lendária livraria Shakespeare and Company. Além disso, é uma das áreas mais acessíveis do centro de Paris, tanto em termos de preços quanto de vida noturna.

Os 20 arrondissements parisienses e seus quatro quartiers:

1 – Louvre

1. Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois

2. Quartier des Halles

3. Quartier du Palais-Royal

4. Quartier de la Place Vendôme

2 – Bourse

5. Quartier Gaillon

6. Quartier Vivienne

7. Quartier du Mail

8. Quartier de Bonne-Nouvelle

3 – Temple

9. Quartier des Arts-et-Métiers

10. Quartier des Enfants-Rouges

11. Quartier des Archives

12. Quartier Sainte-Avoye

4 – l’Hôtel de Ville

13. Quartier Saint-Merri

14. Quartier Saint-Gervais

15. Quartier de l’Arsenal

16. Quartier Notre-Dame

5 -Panthéon

17. Quartier Saint-Victor

18. Quartier du Jardin des Plantes

19. Quartier du Val-de-Grâce

20. Quartier de la Sorbonne

6 – Luxembourg

21. Quartier de la Monnaie

22. Quartier de l’Odéon

23. Quartier Notre-Dame-des-Champs

24. Quartier Saint-Germain-des-Prés

7 – Palais Bourbon

25. Quartier Saint-Thomas-d’Aquin

26. Quartier des Invalides

27. Quartier de l’École Militaire

28. Quartier du Gros-Caillou

8 – l’Elysée

29. Quartier des Champs-Élysées

30. Quartier du Faubourg du Roule

31. Quartier de la Madeleine

32. Quartier de l’Europe

9 – l’Opéra

33. Quartier Saint-Georges

34. Quartier de la Chaussée-d’Antin

35. Quartier du Faubourg Montmartre

36. Quartier de Rochechouard

10 – l’Entrepôt

37. Quartier Saint-Vincent-de-Paul

38. Quartier de la Porte Saint-Denis

39. Quartier de la Porte Saint-Martin

40. Quartier de l’Hôpital Saint-Louis

11 – Popincourt

41. Quartier de la Folie-Méricourt

42. Quartier Saint-Ambroise

43. Quartier de la Roquette

44. Quartier Sainte-Marguerite

12 – Reuilly

45. Quartier du Bel-Air

46. Quartier de Picpus

47. Quartier de Bercy

48. Quartier des Quinze-Vingts

13 – Gobelins

49. Quartier de la Salpêtrière

50. Quartier de la Gare

51. Quartier de la Maison-Blanche

52. Quartier de Croulebarbe

14 – l’Observatoire

53. Quartier du Montparnasse

54. Quartier du Parc Montsouris

55. Quartier du Petit-Montrouge

56. Quartier de Plaisance

15 – Vaugirard

57. Quartier Saint-Lambert

58. Quartier Necker

59. Quartier de Grenelle

60. Quartier de Javel

16 – Passy

61. Quartier d’Auteuil

62. Quartier de la Muette

63. Quartier de la Porte-Dauphine

64. Quartier de Chaillot

17 – Batignolles-Monceaux

65. Quartier des Ternes

66. Quartier de la plaine de Monceaux

67. Quartier des Batignolles

68. Quartier des Épinettes

18 – Butte-Montmartre

69. Quartier des Grandes-Carrières

70. Quartier de Clignancourt

71. Quartier de la Goutte-d’Or

72. Quartier de La Chapelle

19 – Buttes-Chaumont

73. Quartier de La Villette

74. Quartier du Pont de Flandre

75. Quartier d’Amérique

76. Quartier du Combat

20 – Ménilmontant

77. Quartier de Belleville

78. Quartier Saint-Fargeau

79. Quartier du Père-Lachaise

80. Quartier de Charonne

