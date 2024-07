Redação GPS Do Rio de Janeiro à Bahia: País tem cinco das 10 melhores praias do mundo

Para os brasileiros e para os turistas que já passaram por aqui, não é novidade que a beleza natural do País é incomparável. Uma prova disso é que diferentes tipos de estudos são feitos e o Brasil sempre aparece em algum ranking , como é o caso do último feito pelo Centro Internacional de Treinamento para Gestão e Certificação de Praias (CIF-PLAYAS), onde mostra que temos cinco das 10 melhores praias do mundo.

Para desenvolver o ranking, foram analisadas 123 praias espalhadas pela Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, Guatemala, México, Nova Zelândia, Peru, Porto Rico, Espanha e Venezuela.

O CIF-PLAYAS contou com uma equipe de 46 avaliadores, entre oceanógrafos, engenheiros, geógrafos, químicos e educadores, que exploraram a estrutura de recreação da praia, o estado de proteção ao meio ambiente, a conservação e as capacidades sanitárias.

Confira o Top 10:

Praia da Azeda-Azedinha, em Búzios, Rio de Janeiro;

Praia do Forno, em Búzios, Rio de Janeiro;

Perla Blanca, em Cayo Santa María, Cuba;

La Estrella, em Cayo Santa María, Cuba;

Praia de Grumari, no Rio de Janeiro;

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador;

Playa Varadero (Hotel Internacional), em Varadero, Cuba;

Varadero Histórico, em Varadero, Cuba;

Praia de Itaúna, em Saquarema;

Varadero (Meliá Las Antillas), em Varadero, Cuba.

The post Do Rio de Janeiro à Bahia: País tem cinco das 10 melhores praias do mundo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .