DJ Ana Chris agora é Skiavoni! Estreia será no projeto "Follow the Sun" do DJ Bhaskar

A DJ Ana Chris anunciou uma grande mudança em sua carreira ao adotar o nome Skiavoni, uma homenagem ao sobrenome italiano de sua família, e participar do projeto Follow the Sun do renomado DJ Bhaskar. Em um momento de renovação e expansão de seus horizontes, Skiavoni expressou sua gratidão por todas as conquistas como Ana Chris e convidou seus fãs a acompanharem essa nova etapa.

“Sou imensamente grata por todas as conquistas e pelo apoio incrível que recebi como Ana Chris. Agora, com o desejo de expandir ainda mais os meus horizontes, apresento-me a vocês: Skiavoni, adotando com orgulho o sobrenome italiano da minha família (Schiavoni)” , afirmou a artista.

Sobre a mudança de nome, Skiavoni explicou: “Um novo momento chegou e merece uma cara nova. Agradeço de coração a todos que estiveram comigo até aqui e espero que continuem ao meu lado nessa emocionante nova fase.”

A participação no projeto “Follow the Sun”, de Bhaskar, marca um novo capítulo na carreira de Skiavoni. A festa, que busca conectar a música e o sol nos momentos do amanhecer e entardecer, acontecerá no Mirante do Pôr do Sol na Chapada dos Veadeiros , um local de energia contagiante onde a DJ já se apresentou anteriormente.

“Estou muito feliz e honrada por fazer parte dessa celebração e abrir a apresentação dele, um artista talentoso e que muito me inspira” , disse Skiavoni. “Há alguns anos costumo tocar no Mirante, um lugar que tem uma energia e astral contagiantes e este ano será ainda mais especial.”

A primeira parada da turnê será em Alto Paraíso de Goiás, no dia 10 de agosto, às 14:00, no Bar do Mirante, um evento que promete unir música, natureza e momentos inesquecíveis ao pôr do sol

Serviço:

Follow the Sun by Bhaskar

Quando: 10 de agosto, às 14h

Onde: Alto Paraíso de Goiás – GO

Local: Bar do Mirante – Mirante do Pôr do Sol

