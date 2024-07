Redação GPS Diogo Nogueira, Ivete Sangalo e mais artistas agitam a 4ª semana do Na Praia Festival

A quarta semana do Na Praia Festival promete agitar a capital com muita música e diversão. Com uma programação recheada de grandes nomes da música brasileira, o evento inspirado na China traz uma mistura de ritmos que promete agradar a todos os gostos.

O complexo vai receber Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Grupo Revelação na sexta-feira (19), numa noite dedicada ao samba carioca.

Já no sábado (20), é a vez de Ivete Sangalo subir ao palco e colocar todo mundo para dançar ao som do axé. A cantora promete um show inesquecível, com seus grandes sucessos que marcaram gerações. Além a baiana, completam o line-up do sábado os cantores João Gomes e a Juliette, que lançou um novo trabalho recentemente.

No domingo (21), o sertanejo toma conta do evento com as apresentações de Gustavo Mioto e o projeto “Ao Vivão” de Murilo Huff. Será uma noite especial, com muita animação e romantismo para encerrar o fim de semana em grande estilo.

Com mais de 100 atrações confirmadas, o Na Praia Festival promete agitar a capital até o dia 14 de setembro. A expectativa é receber mais de 300 mil pessoas ao longo dos três meses de evento. Os ingressos estão disponíveis no site/app R2com.vc e os clientes Banco do Brasil terão 15% de cashback para utilizar no complexo praiano.

Confira abaixo o line up por dia:

Semana 4

19/07: Diogo Nogueira; Jorge Aragão; Grupo Revelação

20/07: Ivete Sangalo; João Gomes; Juliette

21/07: Murilo Huff – Ao Vivão; Gustavo Mioto

Semana 5

27/07: Xand Avião; Felipe Amorim; Papatinho

28/07: Edson Gomes; Tribo de Jah; Armandinho; Maskavo

Semana 6

02/08: Xande Canta Caetano; Alcione; Martinho da Vila

03/08: Pedro Sampaio; Veigh; Yunk Vino; Kyan; MC Luanna

04/08: Dennis; Maiara & Maraísa; Guilherme & Benuto

Semana 7

09/08: Restart; Fresno; Di Ferrero

10/08: BaianaSystem; Djonga; Maneva;

Semana 8

17/08: Luísa Sonza; Gloria Groove; Pabllo Vittar

18/08: Zé Neto & Cristiano; Hugo & Guilherme; Tarcísio do Acordeon

Semana 9

23/08: MC Daniel; MC Ryan SP; MC Livinho; Ryu, the Runner; Rogerinho

24/08: Bell Marques; Durval Lelys; Timbalada

25/08: Wesley Safadão; Zé Vaqueiro; Eric Land

Semana 10

30/08: Cabaré – Leonardo e Bruno & Marrone

31/08: Matheus & Kauan – Praiou; Matheus Fernandes

01/09: Ana Castela; Mari Fernandez; Luan Pereira

Semana 11

06/09: Capital Inicial; Pitty

07/09: Luan Santana

08/09: Jorge & Mateus; Clayton & Romário; Bruno Rosa

Semana 12

13/09: Gilsons convida Rachel Reis – encerramento da turnê Pra Gente Acordar; Marina Sena

14/09: Henrique & Juliano; Marília Tavares; Rayane & Rafaela

Serviço

Na Praia Festival 2024 – China

Data: 28 de junho a setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: pelo app/site R2 com.vc ou

Patrocínio: Banco do Brasil – Old Parr – Bet.Bet – Heineken – Cuidarmais – Giraffas – TIM – Natura

Apoio: Marista – Sol – Coca-Cola – Chandon – Schweppes

