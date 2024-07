Caio Barbieri Deputado denuncia aumento “abusivo” nos preços dos combustíveis no DF

As distribuidoras de combustíveis no Distrito Federal fizeram mais um reajuste nos preços da gasolina e do etanol , aumentando em R$ 0,05 e R$ 0,10 centavos por litro, respectivamente.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicombustíveis-DF), a mudança se deve ao reajuste da Petrobras em julho.

“Novamente, segundo as distribuidoras, o aumento é devido à elevação do etanol e do etanol anidro, nas usinas em todo o território nacional”, informou a entidade.

No entanto, o deputado distrital Chico Vigilante (PT-DF) , que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Câmara Legislativa (CLDF), contestou a justificativa.

Para o distrital, o anúncio de um novo aumento no preço dos combustíveis no DF é um atentado à Lei do Consumidor e da Economia Popular. Ele afirma ter provas de que a motivação apresentada pelas distribuidoras é uma “farsa”.

“Tenho diversas notas fiscais que comprovam a mentira. A motivação para o aumento é uma verdadeira farsa”, detalhou o parlamentar.

Diante das acusações, Chico Vigilante decidiu solicitar a intervenção do governo federal para combater os crimes da chamada por ele de “Máfia do Cartel dos Combustíveis no Distrito Federal”.

Segundo o petista, a Polícia Federal, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e a Delegacia do Consumidor da Polícia Civil do DF serão acionadas para coibir a prática ilícita.

