Confira a programação da semana do Cine Brasília (18 a 24/07)

Prepare-se para uma semana de cinema no Cine Brasília, com uma programação diversificada que promete agradar a todos os gostos. De 18 a 24 de julho, o espaço traz estreias imperdíveis, sessões especiais e uma seleção de curtas-metragens que vão encantar o público.

Estreias

Entre as novidades, destaque para o longa-metragem brasileiro “Greice”, de Leonardo Mouramateus. O filme, que conquistou três prêmios no Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, conta a história de Greice, uma jovem brasileira que estuda Belas-Artes em Lisboa e enfrenta desafios ao tentar se encaixar em um novo ambiente.

Outro destaque é “20.000 Espécies de Abelhas”, de Estibaliz Urresola Solaguren. O drama espanhol narra a jornada de uma criança que explora sua feminilidade em meio às colmeias de abelhas durante um verão no País Basco. O filme foi premiado no Festival de Berlim e no Prêmio Goya.

Para os fãs de terror, “MaXXXine”, de Ti West, promete fortes emoções. A sequência de “X – A Marca da Morte” acompanha Maxine Minx, interpretada por Mia Goth, em sua busca pelo sucesso em Hollywood enquanto enfrenta ameaças de um assassino em série.

Sessão infantil a preços populares

A animação “Meu Malvado Favorito 4”, de Patrick Delage e Chris Renaud, também faz parte da programação. O filme será exibido a um valor único de R$ 5,00, uma ótima oportunidade para as famílias aproveitarem as férias escolares. A trama traz novas aventuras de Gru e sua família, enfrentando os vilões Maxime Le Mal e Valentina, interpretada por Sofia Vergara.

Seleção de curtas

Na Chamada Pública de Curtas do Cine Brasília, o destaque da semana é o curta-metragem brasiliense “Lubrina”, de Leonardo Hecht e Vinícius Fernandes. A obra experimental explora a relação entre o passado e o presente, através da jornada da protagonista Joana até a cidade natal de sua avó.

Sessão especial

Como parte do Festival do Orgulho, o Cine Brasília apresenta a sessão especial do documentário “Um Salto Alto – A História da Arte Transformista no Distrito Federal”, de Luís Plasmo. O filme resgata memórias e nomes de artistas que construíram a cena transformista na capital, abordando temáticas de resistência e superação.

Programação detalhada

Quinta-feira, 18/07

10h00 – Meu Malvado Favorito 4

14h00 – Divertida Mente 2

16h00 – 20.000 Espécies de Abelhas

18h20 – MaXXXine

20h20 – Lubrina + Greice

Sexta-feira, 19/07

10h00 – Meu Malvado Favorito 4

14h00 – Divertida Mente 2

16h00 – 20.000 Espécies de Abelhas

18h20 – MaXXXine

20h20 – Lubrina + Greice

Sábado, 20/07

10h00 – Meu Malvado Favorito 4

14h00 – Divertida Mente 2

16h00 – 20.000 Espécies de Abelhas

18h20 – MaXXXine

20h20 – Lubrina + Greice

Domingo, 21/07

10h00 – Meu Malvado Favorito 4

14h00 – Divertida Mente 2

16h00 – 20.000 Espécies de Abelhas

18h20 – MaXXXine

20h20 – Lubrina + Greice

Segunda-feira, 22/07

14h00 – Meu Malvado Favorito 4

16h00 – Lubrina + Greice

19h00 – Sessão Especial Um Salto Alto – A História da Arte Transformista no Distrito Federal + Homenagem a Oswaldo Gessner

Terça-feira, 23/07

10h00 – Meu Malvado Favorito 4

14h00 – Divertida Mente 2

16h00 – 20.000 Espécies de Abelhas

18h20 – MaXXXine

20h20 – Lubrina + Greice

Quarta-feira, 24/07

10h00 – Meu Malvado Favorito 4

14h00 – Divertida Mente 2

16h00 – 20.000 Espécies de Abelhas

18h20 – MaXXXine

20h20 – Lubrina + Greice

Ingressos e informações

Os ingressos para as sessões regulares do Cine Brasília custam R$20 (inteira) e R$10 (meia). Às segundas-feiras, todas as sessões têm o valor único de R$5,00. A animação “Meu Malvado Favorito 4” será exibida a R$5,00 todos os dias da semana.

Serviço:

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações: (61)99878-2198 ou [email protected]

Ingressos: à venda na bilheteria ou pelo link

