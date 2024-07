Yumi Kuwano Com ingressos esgotados, Palácio de Buckingham mostra decoração das novas salas abertas ao público

A Ala Leste do Palácio de Buckingham , em Londres, na Inglaterra, já está aberta para visitação após a restauração que levou cinco anos para ser finalizada. Alguns dos novos espaços são a fachada frontal, corredor principal, à sala contígua à varanda, com vista para o famoso “Mall” onde o público se reúne, e 19 salas utilizadas pela família real para suas recepções oficiais. O passeio nos espaços construídos por Edward Blore em 1849, quando a Rainha Vitória decidiu aumentar as acomodações do palácio, é inédito e acontecerá até agosto.

Com a decoração supervisionada pelo príncipe Albert, os interiores renovados contam com muita arte chinesa na decoração. Os elementos do século XVIII do Rei George IV, que ficavam no Pavilhão Real de Brighton, vendido em 1850 doram transferidos para a Ala Leste. Segundo a Royal Collection Trust, o conteúdo do pavilhão refletia o amor do Rei George IV pela arte e design asiáticos.

A Sala Central conta com um lustre em forma de lótus que tem acabamento em vidro e laca, um tapete com padrões florais geométricos e um par de tapeçarias de seda imperial chinesa do século XVIII.Destaque também para a Yellow Drawing Room, que ganhou este nome pela cor dos sofás e cortinas. O papel de parede também é chinês, pintado a mão no século 18. O cômodo ainda abriga uma dupla de pagodes chineses com nove níveis ornamentados e um relógio adornado com dois leões de cor turquesa e um pequeno Hotei (deus da felicidade) japonês.

Já o corredor principal, com 73 metros de extensão, conta com um tapete vermelho brilhante, armários ebonizados com painéis japoneses e pinturas de artistas europeus históricos, como Thomas Gainsborough e Franz Xaver Winterhalter.

No Salão de Baile recebeu o novo retrato do rei Charles III, assinado por Jonathan Yeo. De acordo com o Royal Collection Trust, os ingressos já estão esgotados e aproximadamente 6 mil pessoas devem visitar os espaços.

