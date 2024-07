Pedro Reis Circuito Brasília de Bares vai até 15 de agosto com prêmios e delícias exclusivas

O Circuito Brasília de Bares (CBB) segue até o dia 15 de agosto, oferecendo aos moradores da capital uma oportunidade única de explorar 30 bares de diferentes regiões da cidade. Durante o circuito, os estabelecimentos participantes servem um cardápio específico a preços promocionais, com combos fixos de petisco e cerveja Spaten por R$59,00.

Ao visitar um dos bares do circuito, os clientes recebem um mapa que lista todos os locais participantes. Cada visita é recompensada com um selo, e ao completar diferentes quantidades de selos, os participantes podem ganhar prêmios exclusivos.

Com cinco selos, por exemplo, é possível ganhar uma caneca Spaten. Quinze selos rendem uma caneca e duas caixas de Spaten lata. Já quem conseguir visitar todos os 30 bares do circuito será premiado com um ano de Spaten grátis, com duas caixas mensais da cerveja.

Confira os bares participantes e seus petiscos especiais:

Pinella (CLN 408): Dupla de kaftas + 1 Spaten 600ml Primo Pobre (CLN 203): Meio da Asa com molho de cerveja preta, pimenta sriracha, cebolinha e sour cream + 01 Spaten 600ml Beirute Asa Norte (CLN 107): Beira Mix – mix de kafta e calabresa à palito, farofa de ovos, molho vinagrete + 01 Spaten 600ml Beirute Asa Sul (CLS 109): Beira Mix – mix de kafta e calabresa à palito, farofa de ovos, molho vinagrete + 01 Spaten 600ml Mimo Bar (CLN 205): Porção de pastelzinho de queijo com melaço e molho de pimenta + 02 long neck Spaten Deboche (CLN 201): Tilápia e Fritas + 2 Spaten direto do barril Godofredo (CLN 408): Molhadinha – porção de carne de panela ao molho de vinho tinto + 2 Spaten direto do barril Bar do Lustre (CLN 412): Panini Fritz – pernil defumado, geleia de abacaxi com pimenta, mostarda escura, picles de repolho roxo, azeite, numa baguete de fermentação natural + 2 long neck Spaten Brazólia (SGO Q 3): Carne de Sol com mandioca e queijo coalho empanado + 02 Spaten direto do barril Barzin Gastrobar Asa Norte (CLN 107): Empanadiin de Brutwurst + 01 Spaten 600ml Inverso (CLN 211): Isca de Frango – 500g de tiras de peito frango empanadas na farinha panko, acompanhada de molho da casa + 01 Spaten 600ml Traçado (CLN 404): Mandioca Frita, Cremosa e Crocante – Traz a crocância clássica de uma mandioca frita mas vem com uma cremosidade nunca vista + 02 long neck Spaten Versão Brasileira (CLS 201): Isca de Frango – empanada com panko e acompanha geleia de abacaxi com pimenta + 01 Spaten 600ml Na Venda (CLS 411): Almôndegas da Casa – 8 almôndegas no molho caseiro de tomate + pães (para 2 pessoas) + 01 Spaten 600ml Boteco Boa Praça (CLS 201): Petisco Spaten – filé acebolado com fonduta de queijo cremoso e cebola crispy + 02 Spaten direto do barril Casa Mar (CLS 306): Linguiça na Cachaça – Linguiça acebolada puxada no aceto balsâmico, açúcar mascavo e flambada na cachaça + 01 Spaten 600ml Alpinos (Parque da Cidade): Linguiça de Galeto + Pão de Alho – linguiça cuiabana de galeto, acompanhada de 2 pães de alho, farofa e vinagrete + 01 Spaten 600ml Vibe Boa (QNN 01 – Ceilândia): Tacos Vibe – Tacos de carne de sol com um delicioso creme de queijo coalho e pimenta dedo de moça. Com um peso de 180 gramas cada taco nos trás uma vibe boa! + 01 Spaten 600 ml Supremo (Q 03 Gama): Panceta + 02 Spaten direto do barril Gran Bier (Pontão Lago Sul): Polenta crocante com ragu de costela, aioli de agrião e pimenta biquinho + 1 Spaten 600ml Bodega do Chico (Sudoeste): Carne de Sol desfiada com cebola roxa, farofa de ovos e vinagrete + 02 long neck Spaten Buteco do Chiquinho (Águas Claras): Frango a Passarinho + 01 Spaten 600ml Boteco e Cervejaria Catingueiro (Taguatinga): Torresmo de Barriga + 02 Spaten direto do barril Pobre Juan (Shopping Iguatemi): Mini Empanadas Argentinas + 01 Spaten 600ml Outro Calaf (Setor Bancário Sul): Escondidinho de Carne de Sol + 02 long neck Spaten Bar Brasília (Noroeste): Bolinho de Feijoada + 01 Spaten 600ml Bar Santa Fé (Setor Hoteleiro Norte): Mix de Petiscos (calabresa, frango e linguiça) + 02 Spaten direto do barril Mercadito (Lago Sul): Bruschetta de Cogumelos + 01 Spaten 600ml Santa Hora (Asa Norte): Coxinha de Costela + 02 long neck Spaten Boteco do Juca (Park Way): Pasteis de Carne e Queijo + 01 Spaten 600ml

The post Circuito Brasília de Bares vai até 15 de agosto com prêmios e delícias exclusivas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .