Redação GPS CCBB Brasília promove oficinas gratuitas para o público infantojuvenil

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília oferece uma oportunidade imperdível para o público infantojuvenil aproveitar o fim das férias de julho com muita arte e cultura. Durante a temporada da mostra teatral “Três Gerações de Arte Brincante”, em cartaz de 18 de julho a quatro de agosto, a trupe Carroça de Mamulengos realizará diversas oficinas gratuitas no teatro do CCBB, de quinta a domingo.

As oficinas são voltadas para crianças a partir de quatro anos e adolescentes, sendo que os pequenos devem estar acompanhados por um responsável. Com turmas de até 20 participantes, cada sessão permitirá que os inscritos levem para casa o que produziram durante a atividade.

Todas as oficinas começarão às 13h30 e terão duração de 60 a 75 minutos. Os ingressos para participar serão disponibilizados no dia anterior a cada oficina, a partir das 12h, no site e na bilheteria do CCBB Brasília. “ O CCBB Brasília se transforma em um palco para a cultura popular e a arte brincante que atravessa gerações com a Carroça de Mamulengos. Nas oficinas, a tradição se encontra com a inovação e resulta em muita alegria e aprendizado .”, destaca André Giancotti, gerente geral do CCBB Brasília.

Serviço

De 18/7 a 02/8:

– Quintas: Oficina de brinquedos

– Sextas: Oficina de máscaras

20 e 21/7 – sábado e domingo: Oficina – Bandeiras de si

27 e 28/7 – sábado e domingo: Oficina de bonecos – Vamos fazer um Sabirinho?

03 e 04/8 – sábado e domingo: Oficina de figurino – Vamos brincar Reisado?

