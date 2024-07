Redação GPS Assessoria do SBT nega internação de Silvio Santos

A assessoria do SBT negou nesta quarta-feira (17), a internação do apresentador Silvio Santos, de 93 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A emissora afirmou que a informação divulgada pela Folha de São Paulo não procede, e que Silvio Santos “está bem”.

A notícia da internação de Sílvio Santos foi divulgada pela Folha de São Paulo, que afirmou que o apresentador teria sido levado ao hospital na noite de terça-feira (16) e que a informação teria sido confirmada pela própria assessoria do SBT. No entanto, ao ser procurada, a emissora desmentiu a informação, reiterando que o apresentador está bem e não foi internado.

Segundo a Folha, Silvio Santos teria sido internado com H1N1 e estaria passando por exames. A publicação afirmou que o apresentador, afastado das telas do SBT desde setembro de 2022, não tem previsão de alta. A reportagem ainda destacou que, segundo fontes próximas a Silvio, ele passaria por uma série de exames devido à sua idade avançada. Contudo, o Hospital Albert Einstein não forneceu informações sobre a saúde do apresentador e declarou não ter conhecimento da entrada de Silvio na unidade.

