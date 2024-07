Yumi Kuwano Artista brasileiro vende quadro que recria atentado contra Trump por R$ 112 mil

O brasileiro Richard Gimenez já é conhecido por vender a sua obra para celebridades como Gustavo Lima, Caio Castro e Neymar, mas agora usou a tela para recriar um fato que ficará marcado na história: o atentado contra o candidato e ex-presidente Donald Trump , ocorrido no último sábado (13), nos Estados Unidos.

No quadro, Gimenez pintou o momento em que candidato à presidência dos EUA levanta o punho, com as mãos fechadas, enquanto o rosto está sujo de sangue.

A obra de arte Trump Elected tem 120×100 cm e foi vendida por US$ 20,5 mil (cerca de R$ 112 mil) na segunda-feira (15) para um empresário russo. Outras pessoas de 14 países entraram em contato, interessadas na compra, mas o artista, que preza pela exclusividade, diz que não deve criar outros quadros como este. Segundo ele, ter transformado esse momento em uma tela é muito contraintuitivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richard Gimenez (@frameartbrasil)

The post Artista brasileiro vende quadro que recria atentado contra Trump por R$ 112 mil first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .