Fernanda Moura Apaixonado por Brasília, empresário Elson Cascão morre aos 92 anos

Nascido em Araguari, Minas Gerais , em 14 de março de 1932, Elson Cascão fez da capital seu lar. Apaixonado por Brasília, o mineiro já compartilhou em entrevista ser fã de Juscelino Kubistchek. Nesta quarta-feira (17), o pioneiro faleceu aos 92 anos.

O empresário largou a Força Aérea em 1958, mesmo ano em que chegou a Brasília. Por aqui, com a ajuda do pai, Elson comprou um posto de combustível no Núcleo Bandeirante. No começo, ele fez o negócio em parceria com a irmã Maria Emília, mas, nos anos que se seguiram, ganhou novos sócios, o que resultou em uma das empresas de maior sucesso da capital, a Cascol.

Ao longo dos anos, a rede reuniu 92 postos de gasolina e chegou a ter uma frota de 35 caminhões próprios para transporte de combustível.

Em abril de 2020, o filme BSB60 – Brasília e Seus Pioneiros foi lançado no Cine Brasília e, entre os pioneiros da capital, Elson compartilhou um pouco de seu sentimento pela cidade.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

The post Apaixonado por Brasília, empresário Elson Cascão morre aos 92 anos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .