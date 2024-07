Yumi Kuwano Adele diz que não tem novos planos e anuncia pausa na música

A cantora Adele afirmou em uma entrevista a uma emissora de Munique, na Alemanha , que não tem planos para novas músicas . “ Meu ‘tanque’ está completamente vazio agora ”, disse.

Segundo a artista, após os shows agendados ela pretende dar uma pausa na carreira e descansar. Adele também disse que deseja “fazer outras coisas criativas durante algum tempo”. Um dos argumentos é a saudade do anonimato. “ Tenho saudades de tudo antes de ser famosa, mas provavelmente o anonimato é o que mais me faz sentir falta ”, comentou.

Há rumores de que a cantora registrou no ano passado a abertura de uma empresa na área de design, chamada de The Shelbourne Collective Limited, no Reino Unido.

Durante o mês de agosto, Adele fará dez shows em Munique. O palco de quatro mil metros quadrados, que contará uma tela de 220 metros de comprimento de LED, pode quebrar um recorde mundial e entrar no Guinness Book como “A maior tela ao ar livre de todos os tempos”.

A artista tem quatro álbuns de estúdios lançados e o último foi o 30, de 2021.

