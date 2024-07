Redação GPS Vini Jr. faz pegadinha para anunciar que ganhará estátua de cera no Madame Tussauds

Vinicius Júnior , estrela do futebol mundial, proporcionou uma surpresa inesquecível aos visitantes do Museu Madame Tussauds em Nova York . Disfarçado entre as figuras de cera, Vini Jr. ficou imóvel até o momento de revelar que, na verdade, estava ali em pessoa. A pegadinha serviu para anunciar que ele ganhará sua própria estátua de cera no renomado museu, prevista para ser inaugurada no próximo ano.

“Estou muito animado para ganhar minha estátua de cera no Madame Tussauds! É um jeito muito legal dos fãs se conectarem comigo. Mal posso esperar para ver como vai ficar e dividir com todo mundo” , declarou o atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GPS – Portal de Notícias | Revista | Brasília (@gpslifetime)

Vini Jr. iniciou sua trajetória no Flamengo e, com seu talento extraordinário, rapidamente se tornou uma das maiores estrelas do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Reconhecido por sua velocidade, habilidade com a bola e gols decisivos, ele continua a encantar os amantes do futebol com suas atuações impressionantes nos maiores campeonatos.

“Vini Jr. é um jogador de futebol incrível e nós mal podemos esperar para recebê-lo em nossa família de estrelas de cera” , comentou Tiago Mogadouro, gerente de marketing do Madame Tussauds New York. “Sua personalidade alegre e carinhosa tornou a aparição surpresa de hoje um evento memorável para todos. Sabemos que sua estátua de cera será um sucesso com os fãs” .

A estátua de cera de Vinicius Júnior promete ser uma grande atração, celebrando a carreira brilhante e a presença cativante do jogador que conquistou o coração dos torcedores ao redor do mundo.

The post Vini Jr. faz pegadinha para anunciar que ganhará estátua de cera no Madame Tussauds first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .