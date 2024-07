Redação GPS Recanto das Emas recebe quarta edição do projeto Cuide-se

A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade (SEAC) irá realizar, no sábado (20), a quarta edição da ação comunitária Cuide-se. A ação tem como foco o incentivo do autocuidado e à saúde física e mental, ocorrerá das 9h às 13h, em frente ao Restaurante Comunitário do Recanto das Emas.

A programação oferece praticas terapêuticas integrativas, como aulas de ioga, rodas de conversa, sessões de meditação, Tai Chi Chuan, auricoloterapia, Reiki e automassagem. A ação também inclui triagem de saúde, atualização do cartão de vacinação, testes rápidos de IST’s e atendimentos odontológicos com foco na escovação dental. Durante o evento, serão distribuídos kits de higiene bucal aos participantes.

A iniciativa é uma colaboração entre a Secretaria de Atendimento à Comunidade, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) , a Administração do Recanto das Emas e a Secretaria de Saúde.

