Caio Barbieri PCDF fecha primeiro semestre com 64% de casos elucidados

A Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF) alcançou, no primeiro semestre deste ano, um resultado expressivo no combate à criminalidade no Distrito Federal . A PCDF atingiu o desempenho de 64% na taxa de elucidação de crimes de janeiro a junho de 2024. Alguns crimes graves contra a vida e o patrimônio, como o latrocínio e roubos a postos de combustíveis, tiveram uma resolução de 100%.

Durante o mesmo período, a PCDF registrou 230.132 ocorrências policiais, instaurou 21.815 inquéritos e indiciou 19.887 pessoas. Cumpriu 4.357 mandados de prisão judicial e deflagrou 1.093 operações policiais em diversas áreas para coibir o crime organizado, homicídios, tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio. No total, a PCDF realizou 1.020 prisões em flagrante neste primeiro semestre.

No âmbito do combate à corrupção e ao crime organizado, a PCDF se destacou com um saldo de 165 mandados de busca e apreensão, 26 prisões e a apreensão de R$ 162,6 milhões em bens e valores.

O trabalho pericial também foi fundamental para o sucesso das investigações. Os Institutos de Medicina Legal (IML), de Identificação (I.I.), de Criminalística (IC), e de Pesquisa e DNA Forense (IPDNA) promoveram 101.471 perícias.

Desse total, 23.789 foram realizadas pelas equipes do IML, contabilizando perícias psquiátricas, cadavéricas e em vivos. O Instituto de Identificação realizou 39.409 perícias; o IC, 34.272 e o IPDNA, 4.001.

A PCDF totalizou a emissão de 176.191 carteiras de identidade, sob a coordenação das equipes do Instituto de Identificação.

Os resultados alcançados pela PCDF, no primeiro semestre de 2024, demonstram o compromisso da instituição em garantir a segurança da população do Distrito Federal, reduzir e combater a criminalidade de forma eficiente, além de investimento constante em tecnologia de ponta, equipamentos e recursos humanos para aprimorar suas ações, promover qualidade de vida e bem-estar social aos moradores da capital federal.

The post PCDF fecha primeiro semestre com 64% de casos elucidados first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .