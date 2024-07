Caio Barbieri Morre Clodo Ferreira, instrumentista, compositor, poeta e professor da UnB

O cenário musical brasileiro está de luto com a partida de Clodo Ferreira , compositor, instrumentista, poeta e professor da Universidade de Brasília ( UnB ), aos 72 anos. Ele faleceu na manhã desta terça-feira, no Hospital Brasília, onde estava internado para o tratamento de seis tipos de câncer.

Clodo era reconhecido por sua habilidade no contrabaixo e na guitarra, assim como por suas parcerias de sucesso com Fagner em canções como “Ave coração” e “Corda de aço”. Além disso, colaborou com nomes como Petrúcio Maia e Rodger Rogério, deixando um legado musical marcante para o cenário nacional.

Nascido em Teresina (PI), Clodo Ferreira iniciou sua trajetória musical em Brasília, onde se mudou ainda jovem. Integrante das bandas Os Geniais e Os quadradões, ele foi figura importante na cena musical da capital, especialmente em Taguatinga, região que pulsava cultura e rock nos anos 60.

Ao lado dos irmãos Climério e Clésio, Clodo lançou seu primeiro disco, “São Piauí”, em 1977, com produção de Ednardo e participações especiais de renomados músicos. Outros álbuns de destaque em sua carreira incluem “Chapada do Corisco” (1979), “Ferreira” (1981), “Gravura” (2002) e “Calendário” (2019), este último com composições para trio de sopros gravadas pelo grupo Nós na madeira.

Na UnB, Clodo Ferreira lecionava na Faculdade de Comunicação (FAC), ministrando disciplinas como Comunicação e Música e Criatividade.

Clodo deixa a esposa Heloísa, filhos e netos.

O GPS|Brasília se solidariza com a família, amigos e admiradores do querido professor.

