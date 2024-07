Henrique Neri Moraes proíbe contato entre Ramagem e Bolsonaro

Alexandre de Moraes, ministro do STF , proibiu nesta terça-feira (16), o deputado federal Alexandre Ramagem de ter contato tanto com o ex-presidente Bolsonaro e com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL). Moraes tomou essa decisão em meio a investigação que investiga a suposta Abin paralela, durante o governo de Jair Bolsonaro.

O candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro tinha ato agendado com o ex-presidente na capital do estado nesta quinta-feira (18). Essa determinação do magistrado influencia na eleição do estado, visto que Ramagem tem Bolsonaro como seu maior cabo eleitoral. Bolsonaro declarou que segue apoiando o deputado, mesmo após os avanços da PF em relação ao parlamentar.

Ramagem atualmente aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. O parlamentar é um dos principais suspeitos de estruturar uma Agência Brasileira de Inteligência (Abin) paralela durante o governo anterior, quando a chefiava. O deputado nega qualquer irregularidade.

The post Moraes proíbe contato entre Ramagem e Bolsonaro first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .