Agência Brasília Mais de 4,6 mil nomeações em seis meses reforçam serviços públicos do DF

Entre abril e julho deste ano, o Governo do Distrito Federal nomeou 4.604 servidores públicos. A lista contempla áreas essenciais, como Saúde e Educação , que ganharam reforço de médicos, enfermeiros e professores. A nomeação de docentes foi a maior da história do DF, com 3,1 mil profissionais em um único chamamento. As convocações incluem, ainda, quadros que aguardavam recomposição havia décadas.

Avançar nas nomeações de novos servidores públicos tem sido uma prioridade do GDF e ganhou ainda mais força nos últimos meses. “Nós temos feito as nomeações sempre que possível e com muita responsabilidade com o nosso orçamento. Reforçamos a Saúde com médicos e enfermeiros e também a Educação com o chamamento de professores efetivos, além de outras áreas que necessitavam de uma recomposição do quadro. Esses chamamentos são para que a população tenha um melhor atendimento na ponta”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

O secretário de Economia, Ney Ferraz, reforçou a importância do trabalho do governo em disponibilizar recursos para que os servidores possam ser convocados: “Estamos comprometidos no fortalecimento dos quadros de servidores para atender a determinação do governador Ibaneis, que é ampliar e melhorar a prestação dos serviços, mas, absolutamente, tudo tem sido feito com responsabilidade, cuidado e controle das finanças. Estamos fazendo mais com o mesmo orçamento, e isso significa gastar bem os recursos públicos para construir um DF melhor para todos”.

Com a missão de fortalecer a área educacional, foram nomeados nos últimos dias 3,4 mil servidores. Grande parte dos profissionais convocados assumirá funções nas 800 unidades escolares de ensino do Distrito Federal. São os 3.106 professores da educação básica. A nomeação contemplou também outros cargos como gestores em políticas públicas e gestão educacional (259) e pedagogos (80). O novo contingente se junta aos quase 12 mil servidores nomeados na área desde 1º de janeiro de 2019.

Na Saúde, os novos servidores estão reforçando as equipes dos hospitais, das unidades básicas de saúde (UBSs) e das unidades de pronto atendimento (UPAs) que foram ampliados nos últimos cinco anos, quando o GDF investiu mais de R$ 48 bilhões na área. De abril a junho, foram nomeados 423 médicos, 223 técnicos em enfermagem, 20 enfermeiros e oito médicos do trabalho.

Após 20 anos sem recomposição, a carreira de analista e gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG) foi uma das beneficiadas. Foram contemplados 150 analistas e 70 gestores, um total de 220 servidores alocados em administrações regionais, em secretarias e na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Multifuncionais, os profissionais dão suporte a vários setores, auxiliando a rotina da administração pública.

Também houve a primeira nomeação de servidores concursados da história da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab). Os profissionais vão atuar nas mais diversas áreas, desde engenharia e arquitetura até administrativa e jurídica, fortalecendo a estruturação da empresa pública.

Além disso, foi feita a recomposição dos quadros da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri) com servidores de diferentes especialidades para cargos de desenvolvimento e fiscalização agropecuária e a do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) para atuar em atividades administrativas.

Nomeações – abril a julho de 2024

Agente de vigilância ambiental em saúde: 8

Analista: 24

Analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária: 34

Analista de apoio à assistência judiciária: 13

Analista em atividades de trânsito: 25

Analista em políticas públicas e gestão governamental: 150

Analista previdenciário: 7

Assistente: 35

Defensor público: 1

Enfermeiro (20h): 20

Especialista em assistência social: 2

Gestor em políticas públicas e gestão educacional: 259

Gestor em políticas públicas e gestão governamental: 70

Médico (20h): 423

Médico do trabalho (Subsaúde): 8

Pedagogo: 80

Procurador do DF: 4

Professor de educação básica (40h): 3.106

Regulador de serviços públicos: 2

Técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária: 64

Técnico de regulação de serviços públicos: 2

Técnico em assistência social: 11

Técnico em atividades de trânsito: 33

Técnico em enfermagem: 223

Total: 4.604

