Agência Brasil Inmet alerta sobre baixa umidade no Centro-Oeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de perigo decorrente da baixa umidade em localidades da Região Centro-Oeste e do Tocantins. O período de maior risco vai das 13 às 18 horas desta terça-feira (16).

A expectativa é de que a umidade do ar varie entre 20% e 12%, o que aumenta os riscos de incêndios florestais. De acordo com o instituto, as áreas mais afetadas serão o norte e o nordeste de Mato Grosso; as áreas central, norte, sul e noroeste de Goiás e, também, o leste e o oeste do Tocantins, na Região Norte.

Riscos para a saúde

O Inmet chama atenção para os riscos da baixa umidade para a saúde das pessoas, como o aumento da incidência de doenças respiratórias, desconforto nos olhos, boca e nariz, além de ressecamento da pele.

Diante desse cenário, é sugerido que se evite atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. O Inmet sugere também que as pessoas bebam bastante água; que usem hidratante para a pele; e que umidifiquem o ambiente.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

