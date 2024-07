GPS|Indica: Ticiana Werner, um restaurante tradicional com toque de empório

Tradicional em Brasília, pelos 16 anos de funcionamento, o restaurante Ticiana Werner, localizado na 201 Sul, foi o escolhido do quadro GPS|Indica para mostrar não apenas aa culinária de alta qualidade, mas também o empório completo disponível na unidade, repleto de opções gourmet para os amantes da boa culinária.

O apresentador Caio Barbieri destacou a variedade de produtos disponíveis, como vinhos, massas, azeites e queijos, além de um cardápio completo que encanta os clientes que frequentam o estabelecimento diariamente.

Durante a entrevista ao GPS|Brasília , a chef Ticiana Werner revelou os pratos que escolheu para a degustação da equipe de reportagem. É bom lembrar que a casa, além das opções do cardápio, ainda oferece um menu completo self-service numa das principais ruas de restaurantes de Brasília.

“Vamos começar com uma saladinha de shimeji com aceto balsâmico de entrada, seguido por um delicioso medalhão ao vinho tinto e vinho do Porto, acompanhado de risoto de Grana Padano. Para a sobremesa, teremos um sorbê de frutas vermelhas, perfeito para um dia quente como hoje. Estamos abertos de segunda a sábado, tanto para o almoço quanto para o jantar, e ficaremos felizes em receber a todos, incluindo a equipe da GPS”, disse.