Coperni fará desfile na Disneyland Paris

Após fazerem um vestido ao vivo no corpo de Bella Hadid e robôs na passarela, os estilistas Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant inovaram mais uma vez. A marca francesa Coperni anunciou nesta terça-feira que seu próxim desfile será na Disneyland Paris. A coleção primavera-verão 2025 ready-to-wear será apresentada no dia 1º de outubro, durante a Paris Fashion Week.

“ É a realização de um sonho de infância ,” disse Vaillant. “ Nós crescemos no sul da França, e quando você é pequeno, sua primeira visita a Paris não é para ver a torre Eiffel, é para ir à Disneyland.”

Esta é a primeira vez que a Disneyland Paris abre suas portas para um desfile na Semana de Moda de Paris. Os estilistas prometem uma experiência completa no evento marcado às 22h na área Fantasyland do parque temático. Meyer disse que a Coperni divide com a Disney a paixão pelo entretenimento.

O desfile será inspirado nas princesas da Disney, e podemos esperar muito glamour nesta coleção. “ Claro, daremos o toque Coperni, então abordaremos de uma maneira legal, contemporânea, inovadora e tecnológica, mas sempre gostamos de evoluir o estilo da mulher Coperni ”, disse Valliant.

A marca ainda promoverá um coquetel no hotel da Disneyland Paris inspirado na realeza, enquanto a after-party será na área Discoveryland, dentro d0 parque.

