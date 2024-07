Pedro Reis Confira os shows que acontecem em Brasília neste segundo semestre

Brasília está prestes a receber uma temporada repleta de shows e festivais imperdíveis neste segundo semestre de 2024. Com uma programação diversa que abrange desde samba e MPB até rock e música eletrônica, a capital federal se prepara para se tornar o epicentro da música ao vivo no Brasil.

Confira a seguir os principais eventos que agitarão a cidade nos próximos meses.

Na Praia Festival

O Na Praia Festival retorna com uma edição inspirada na China, oferecendo uma experiência imersiva na cultura asiática. Com um lineup variado, o evento conta com artistas como Alcione, Pitty, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo e muito mais. Além dos shows, o festival inclui day use no parque temático e muitas surpresas ao longo dos fins de semana.

Serviço:

Data: até setembro de 2024

Local: Setor de Clubes Sul, ao lado da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol-DF)

Ingressos: pelo site/app R2.com.vc

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Na Praia Festival (@napraiafestival)

Festival CoMa

O Festival CoMa celebra a música, cultura e criatividade brasileira, reunindo artistas de diversos gêneros musicais para promover reflexões sobre a relação entre cultura e negócios do entretenimento.

Serviço:

Data: 3 a 11 de agosto de 2024

Local: CCBB Brasília

Ingressos: site

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Festival CoMA | Brasília (@festivalcoma)

Belo e Soweto: Tour 30 anos

Celebrando 30 anos de carreira, Belo se reúne com o grupo Soweto para uma turnê nostálgica que passará por 30 cidades. O show em Brasília promete ser uma viagem musical pelos maiores sucessos do pagode dos anos 90, com hits como “Mundo de Oz” e “Farol das Estrelas”.

Serviço:

Data: 10 de agosto de 2024

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Horário: Abertura dos portões às 18h

Ingressos: Bilheteria Digital

Festival Vibrar Brasília

O mais novo festival da capital traz uma proposta de viver Brasília ao ar livre, com um lineup que inclui Vanessa da Mata, Duda Beat e Céu. Além das apresentações musicais, o evento oferece experiências gastronômicas e culturais, garantindo quatro dias de diversão e música para todos os gostos.

Serviço:

Data: 15 a 18 de agosto de 2024

Local: Parque da Cidade

Ingressos: Bilheteria Digital

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Festival Vibrar Brasília (@festivalvibrarbsb)

Zeca Pagodinho – Turnê 40 Anos

Zeca Pagodinho comemora quatro décadas de carreira com uma turnê especial que promete emocionar os fãs. Com um repertório repleto de sucessos, o show é uma celebração do legado do samba brasileiro e da trajetória única de um dos maiores nomes do gênero.

Serviço:

Data: 14 de setembro de 2024

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário : abertura às 19h, início às 21h

Ingressos: Ticket360

Buteco Gusttavo Lima – A Despedida

Gusttavo Lima se despede dos palcos com a turnê “Buteco”, trazendo uma performance que promete ser inesquecível. O evento contará com participações especiais e shows de Hugo e Guilherme, tornando-se um marco na carreira do cantor sertanejo.

Serviço:

Data: 12 de outubro de 2024

Local: Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha

Horário: 15h

Ingressos: BaladAPP

Bruno Mars

Bruno Mars adiou seus shows em Brasília para o final de outubro. Com performances energéticas e um repertório repleto de hits, os fãs podem esperar duas noites de pura diversão e entretenimento.

Serviço:

Data: 26 e 27 de outubro de 2024

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Horário: 20h

Ingressos: ticketmaster

Sorriso Maroto – Turnê As Antigas

O grupo Sorriso Maroto retorna a Brasília com a turnê “As Antigas”, trazendo de volta os grandes sucessos que marcaram a carreira da banda. Uma noite dedicada aos fãs de longa data, prometendo muita emoção e nostalgia.

Serviço:

Data: 16 de novembro de 2024

Local: Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha

Horário: 22h

Ingressos: Ingresse

The post Confira os shows que acontecem em Brasília neste segundo semestre first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .