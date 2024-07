Fernanda Moura Com elementos da cultura chinesa, Mônica Guo e Gustavo Ornelas firmam união

Durante o Ensino Médio, há 13 anos, Mônica Guo e Gustavo Ornelas se viram pela primeira vez. Apesar de terem perdido o contato na universidade , anos depois, em 2018, os dois se reencontraram.

Os seis anos de namoro que antecederam o casamento foram marcados por um período de distância, já que Gustavo fez um mestrado em outro país. Apesar da dificuldade, o casal teve ainda mais certeza de que queriam viver para sempre juntos.

O pedido de casamento veio durante uma viagem a Gramado. “O Gustavo falou que tinha marcado um ensaio fotográfico para nós no Lago Negro e, quando eu cheguei lá, já na primeira foto, fui surpreendida com o pedido”, compartilha Mônica.

Para Mônica, o sonho de se casar sempre fez parte de sua vida. Apesar de nunca ter imaginado exatamente como seria o grande dia, ela e Gustavo sabiam que queriam incorporar elementos da cultura chinesa na cerimônia.

Com cerimonial de Hyathama Pires, o casamento foi realizado no Brasília Palace. A responsável por atender os pedidos dos noivos para a decoração foi Maria Tereza Cavalcanti, que utilizou luminárias, leques e sombrinhas tradicionais chinesas. O mobiliário mais moderno, as flores coloridas e o design assinado por Sofia Peixoto contribuíram para a ambientação.

Conduzida pela juíza de paz Vera Shirley, a cerimônia emocionou a todos. A noiva, em um vestido clássico adquirido na China, exalava alegria, assim como Gustavo.

Após saborearem o buffet da Unique e o bolo e doces criados por TB Cake, Maggiore e Cecília Falcão, os convidados seguiram para a pista de dança, animada pela Artfex Music e pelos DJs Pedro Lima, Listen Copy Paste e Nyka.

Os recém-casados seguem para a lua de mel em Cancún. “Escolhemos um resort para descansarmos depois de toda essa correria do casamento”, conta Mônica.

