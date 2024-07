Pedro Reis Chef brasileiro premiado em Portugal vem a Brasília para “Tour Pizzaiolo” exclusivo

O renomado chef pizzaiolo Jaqueson Dichoff, premiado em 2022 no World Stars Pizza & Porto Wine, estará em Brasília para o exclusivo “Tour Pizzaiolo”, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de julho. O evento, que promete deliciar os amantes da gastronomia, será realizado nas unidades da pizzaria Grano & Oliva , com novas criações e a icônica pizza vencedora do campeonato mundial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grano & Oliva Pizzeria (@granoeolivapizzeria)

Dichoff conquistou o 1º lugar na categoria Port Wine do World Stars Pizza & Porto Wine, evento cultural idealizado por Antonio Mezzero. Desde 2017, o campeonato une o melhor das pizzas e dos vinhos do Porto, ganhando notoriedade internacional. Em 2018, 10 pizzaiolos internacionais participaram do evento, que hoje conta com 14 pizzaiolos e 16 marcas de vinhos do Porto e do Douro, representando a fusão perfeita entre Portugal e Itália.

A vitória de Dichoff foi alcançada com uma pizza que harmonizou perfeitamente com o vinho do Porto da Ramos Pinto Wines. A combinação de queijo minas padrão, queijo Mogiana, queijo Tulha da Fazenda Atalaia, linguiça curada apimentada, pesto de coentro, cumaru ralado e compota de jabuticaba conquistou os jurados e destacou os sabores brasileiros no cenário internacional.

“Teremos sabores de pizzas novas, paninos, sanduíches e a pizza que há 2 anos me deu o título mundial em Portugal”, revelou Jaqueson Dichoff, antecipando as novidades que os brasilienses poderão experimentar durante o tour. As reservas podem ser feitas clicando aqui .

The post Chef brasileiro premiado em Portugal vem a Brasília para “Tour Pizzaiolo” exclusivo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .