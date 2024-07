Fernanda Moura Casamento de bilionário indiano: os looks das Kardashians

A pompa e imponência do casamento entre Anant Ambani , filho do homem mais rico da Índia, com a herdeira farmacêutica Radhika Merchat , tem chocado a internet nas últimas semanas. A lista de convidados, recheada de celebridades mundiais, também fez parte da ostentação.

Com um cachê milionário de US$ 1,5 milhão – cerca de R$ 8 milhões –, Kim Kardashian esteve em Mumbai ao lado de uma de suas irmãs, Khloé . Como esperado ao tratar-se do casamento do século, as empresárias desfilaram looks imponentes durante os dias de festas.

No primeiro dia de festividades, Kim optou por um traje tradicional composto por uma saia longa, com volume, acompanhada de um top, véu ou xale, intitulado “lehenga”. A escolha gerou grande polêmica, já que a empresária usou a peça em vermelho, cor que geralmente é reservada para a noiva na cultura indiana.

No sábado (13), segundo dia oficial da cerimônia, Kim usou um lehenga pêssego, assinado pelo designer indiano Tarun Tahiliani. A produção foi completada com cristais Swarovski, bordados e lantejoulas, além de joias impactantes avaliadas em centenas de quilates e um nath, um piercing de diamantes, de Lorraine Schwartz.

As peças foram criadas especialmente para o uso da fundadora da “Skims” no grande casamento.

Kloé também seguiu a tradicionalidade com um look similar, um conjunto Manish Malhotra em tom rosa-brilhante com bordados de pérolas brancas. Ela adicionou um colar de diamantes e um acessório na testa, chamado de tikka.

Chris Appleton, cabeleireiro de longa data de Kim, foi o responsável pelo penteado das duas irmãs.

David e Victoria Beckham, Mark Zuckerberg, Priyanka Chopra, Nick Jonas, John Cena, Boris Johnson e Tony Blair também são algumas das outras celebridades que estiveram por lá.

