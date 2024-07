Yumi Kuwano Brasileira participa de versão global de reality RuPaul’s Drag Race

O reality show RuPaul’s Drag Race All Stars ganhará uma edição global e uma artista brasileira está entre as 12 participantes. O programa que estreia em agosto anunciou nesta segunda-feira (15) o nome da drag queen carioca Miranda Lebrão , 35, que ficou em quarto lugar na primeira temporada da versão nacional no ano passado.

Na publicação do Instagram que anuncia sua presença no elenco, famosos como Gil do Vigor e Pabllo Vittar fizeram comentários comemorando com a artista.

O anúncio foi feito pelo Paramount , streaming que exibe o programa a partir do dia 16 do próximo mês. As participantes, que já fizeram parte de edições no seu país, vão competir pelo título de “Queen of the Mothertucking World”, um prêmio de cerca de R$ 1 milhão e uma vaga no catálogo “Drag Race Hall of Fame”.

RuPaul’s Drag Race Global All Stars será apresentado por RuPaul. “ Doze rainhas representando seus países de origem elevam as apostas a um nível totalmente novo. Além disso, a mistura internacional de carisma, singularidade, coragem e talento irá surpreender vocês ”, disse RuPaul.

Entre os jurados estão nomes como Michelle Visage, Jamal Sims e convidados que já participaram de outras edições internacionais.

Conheça as 12 participantes:

Miranda Lebrão (Brasil);

Alyssa Edwards (Estados Unidos);

Athena Likis (Bélgica);

Eva Le Queen (Filipinas);

Gala Varo (México);

Kitty Scott-Claus (Reino Unido);

Kween Kong (Austrália);

Nehellenia (Itália);

Pytia (Canadá);

Soa de Muse (França);

Tessa Testicle (Suíça); e

Vaidade Vain (Suécia).

