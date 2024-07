Beatriz Lima Leal Valentino lança linha de fragrâncias de luxo

Valentino lançou nesta segunda-feira (15) sua nova linha de fragrâncias de luxo, intitulada “Anatomy of Dreams” (Anatomia dos Sonhos, em tradução livre).

“ É o hedonismo de Roma interpretado pelo DNA da Valentino ,” disse o porta-voz de beleza da marca.

São sete fragrâncias sem gênero que combinam as mais clássicas notas olfativas da perfumaria, acordes que lembram a Itália do dia a dia e toques modernos – um equilíbrio entre inovação e tradição.

Os perfumes podem ser usados individualmente, ou combinados. A marca também lançou dois intensificadores de fragrância, permitindo ajustar e personalizar a impressão olfativa.

Com nomes em italiano, francês e inglês, as fragrâncias da linha “Anatomy of Dreams” foram desenvolvidas por diferentes perfumistas. “Sogno in Rosso” (“Sonho em Vermelho”, em português), é assinado por Fabrice Pellegrin. Em entrevista, ele disse que tinham dois elementos importantes do DNA da maison para respeitar: a cor vermelha característica da Valentino e a elegância italiana.

“Sogno in Rosso” é uma fragrância sensual e envolvente, não muito doce. Entre os acordes olfativos, estão espuma de leite (bem presente no cappuccino) e pimenta preta.

Outra fragrância, intitulada “L’Innocence de l’Air” (“A Inocência do Ar”, em português), é assinada por Nathalie Lorson e conta com notas de rosa e toques de tangerina. Já “Private Talk” (“Conversa Privada”, em português), desenvolvida pelo perfumista Nicolas Bonneville, tem acordes de tuberosa e capuccino.

“Notte d’Oro” (“Noite Dourada”, em português) é assinada por Paul Guerlain, “Club Couture” (“Clube de Alta-Costura”, em português), por Carlos Benaïm and Andrew Everett. “Punk Romantic” (“Romântico Punk”, em português) foi desenvolvida por Fanny Bal, e “Behind the Seen” (“Por Trás do Visto”, em português), por Delphine Lebeau e Anne Flipo.

As fragrâncias serão vendidas exclusivamente nas lojas da Valentino durante um mês, antes de chegar a lojas de departamento selecionadas em todo o mundo. A versão de 30ml custa 135 euros (cerca de R$ 800), enquanto a versão de 100ml custa 325 euros (cerca de R$ 1.927).

