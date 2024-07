ESTADÃO CONTEÚDO Trump escolhe J. D. Vance como seu candidato à vice-presidência dos EUA

Candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais deste ano, Donald Trump informou, nesta segunda-feira (15), que escolheu o senador J. D. Vance para integrar sua chapa como candidato a vice-presidente. O anúncio acontece em meio a Convenção Nacional do partido, que confirmará Trump como o postulante à presidência nas eleições de novembro.

Vance , de 39 anos, foi eleito ao Senado pelo Estado de Ohio em 2022. Antes, era mais conhecido por ter sido autor do livro Hillbilly Elegy , que rememora a trajetória da família dele em uma pequena cidade americana. Vance serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA antes de firmar uma carreira em empresas de venture capital.

Donald Trump já conquistou os votos suficientes de delegados para ser oficializado candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Durante a Convenção Nacional Republicana, há pouco, Eric Trump atribuiu os 125 delegados do Estado da Flórida ao ex-presidente. Assim, Trump passa a ter o número de votos necessários para ser formalizado como o representante do partido nas eleições de novembro.

The post Trump escolhe J. D. Vance como seu candidato à vice-presidência dos EUA first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .