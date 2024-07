Pedro Reis Torcedores e diplomatas acompanharam a final da Eurocopa na Embaixada do Reino Unido

No domingo (14), a Embaixada do Reino Unido em Brasília promoveu um evento especial para acompanhar a final da Eurocopa entre Inglaterra e Espanha. A confraternização contou com a participação de diversos embaixadores, incluindo a embaixadora da Espanha, Maria Del Mar; membros da embaixada espanhola; e outros representantes diplomáticos, como o embaixador dos Países Baixos. Também estiveram presentes influenciadores digitais e membros do fã-clube do Manchester City .

Os convidados foram recepcionados com um típico menu britânico, com fish and chips, guloseimas inglesas como maltesers, e cerveja inglesa, criando um ambiente de camaradagem e celebração esportiva.

A final, disputada no Estádio Olímpico de Berlim, terminou com a vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Inglaterra, garantindo aos espanhóis o tetracampeonato da Eurocopa. A seleção espanhola foi liderada pelos jovens talentos Nico Williams, de 21 anos, e Lamine Yamal, de 17, que deram uma verdadeira aula de futebol ao longo do torneio.

A partida foi marcada pela forte defesa inglesa durante o primeiro tempo, mas a Espanha conseguiu abrir o placar logo no início do segundo tempo, com um gol de Nico Williams. A Inglaterra empatou com um gol de Palmer, mas a Espanha garantiu a vitória com um gol de Oyarzabal, após assistência de Dani Olmo.

O evento na embaixada foi um sucesso, proporcionando um momento de integração e celebração entre os presentes, mesmo com a derrota inglesa.

Confira como foi o evento pelas lentes de Rayra Paiva:

Pavla Ha Vrlik, André Driessen e Katarina Tomkova Mateja Kracun e Andrii Melnyk Zurab Mchedlishvili, Katarina Tomkova, Pavla Ha Vrlik e Jan Ha Vrlik Vânia Brandão, Guilherme Figueiredo, Mariana Miranda e Alice Servo André Beltrão, Stephanie Al-Qaq, Maria Del Mar e Maria Luiza Lourenço Rezar Bregu John Penney Yannis Tzovas Johanna Karanko Andrii Melnyk Henrique Pires, André Spigariol, Rodrigo Mallmann e Nestor Rabello André Driessen Bruno Cotta, Mara Cotta, Stephanie Al-Qaq e João Amador Maria Del Mar Stephanie Al-Qaq Zac Al-Qaq Camile Leal e Lia Mendes Ligia Rocha e Ainoa Rocha Alexandra Al-Qaq Michelle Horovits e Felipe Cid Marta Garcia Perez, Elena Garcia Perez e Iñigo Pareja Sanz Rezar Bregu e Maria Del Mar Yannis Tzovas e John Penney Adrii Borodenkov e Leo Borodenkov

