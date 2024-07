ESTADÃO CONTEÚDO The Killers entra para o Guinness World Records

A canção Mr. Brightside do The Killers atingiu a marca de e 416 semanas no Top 100 da parada oficial de singles do Reino Unido, em 60 paradas diferentes. E durante uma série de shows em Londres, a banda recebeu o certificado do Guinness World Records (GWR) das mãos do juiz Will Munford.

A música estreou em 5 de junho de 2004, na décima posição, e se manteve mesmo após 20 anos. O vocalista Brandon Flowers comentou: “Ainda é contagiante para nós. Sei que algumas pessoas não conseguem entender, mas vocês verão a resposta (no show). É difícil não se emocionar ou ficar animado vendo pessoas que nunca a ouviram ao vivo, e algumas que já assistiram 45 vezes. E nós simplesmente não nos cansamos disso”, contou em entrevista para o portal do GWR.

A Official Charts Company também confirmou que Mr. Brightside é o single de maior sucesso no Reino Unido que nunca alcançou o primeiro lugar, com mais de 1 milhão de cópias vendidas e mais de 520 milhões de Streams.

A canção foi o single de estreia do The Killers, do seu primeiro álbum Hot Fuss , e, agora, oficialmente deixou sua marca na indústria musical.

Frank Sinatra, Ed Sheeran, Lewis Capaldi e Snow Patrol também acumulam semanas nas paradas

O famoso cantor americano Frank Sinatra também ganhou o título de maior número de semanas acumuladas na parada de singles do Reino Unido, com My Way passando um total de 122 semanas na parada entre 1969 e 1972, e novamente quando foi relançado em 1994.

Mas Mr. Brightside lidera com folga sobre as outras músicas que estiveram e estão no mesmo pódio. O recorde de maior permanência de um grupo na parada de singles do Reino Unido era anteriormente do grupo Snow Patrol com seu hit Chasing Cars , que registrou 75 semanas na parada até fevereiro de 2008 e acumulou um total de 166 semanas no Top 100 até 4 de julho deste ano.

Outras canções de sucesso incluem Someone You Loved de Lewis Capaldi e Perfect de Ed Sheeran, ambas com 200 semanas na parada.

