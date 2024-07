Yumi Kuwano Saiba como deixar o seu treino mais eficiente na academia

Ir à academia para manter a saúde e um corpo bonito é o objetivo de quase todo mundo. Mas se engana quem pensa que é só estar matriculado e frequentar no mínimo três vezes na semana para ter bons resultados. Além da dedicação, treinar da forma correta é fundamental, e isso inclui ter um treino adequado para você, e saber a forma correta de se posicionar nos equipamentos e com os pesos.

Para garantir a eficiência do treino, o professor de educação física e embaixador da Bluefit Leandro Twin separou algumas dicas valiosas, principalmente para duas áreas que geram muitas dúvidas: peito e coxas.

Além de trazer mais beleza para as pernas, coxas fortes garantem estabilidade corporal. De acordo com Leando, é indicado começar o treino pela área mais fraca, utilizando a pré-exaustão. A técnica ajuda a desenvolver a área mais difícil e promove a simetria e harmonia muscular.

“ Para um treinamento de coxas eficiente, é crucial focar nas diferentes áreas das pernas e utilizar técnicas avançadas que desafiem os músculos de maneiras novas “, afirma Twin.

Drop set

Outro ponto importante é a inclusão de técnicas avançadas como o drop set, em que você realiza o exercício até a falha, reduz cerca de 20% do peso e continua a série sem descanso. Segundo o especialista, a técnica intensifica o treino e ajuda a romper platôs de força e crescimento muscular. “Além disso, é fundamental trabalhar as três principais regiões da coxa: quadríceps, posterior e adutor”, recomenda. A cadeira adutora é a melhor para trabalhar esta última.

Leandro também enfatiza a importância de variar os exercícios: “ Escolha entre quatro a cinco exercícios por treino. Isso é suficiente para trabalhar todas as regiões da coxa de forma completa e eficaz, sem sobrecarregar os músculos ” O uso de pesos adequados para desafiar os músculos é algo que o professor também inclui na lista.

Erros

No treino de peito, Twin destaca a correção de erros comuns e a importância dos movimentos corretos para melhores resultados. Um erro frequente no crossover é inclinar o corpo para frente, o que muda o foco do exercício. “Quando você faz o crossover com a polia alta, o movimento deve ser de cima para baixo para focar a parte inferior do peitoral. Inclinar o tronco muda o foco para a parte medial, o que pode não ser o objetivo”, esclarece Twin.

Outro erro comum ocorre no crucifixo, onde muitos acabam transformando o movimento em um supino com pegada diferente. O crucifixo deve ser um movimento circular, com os pesos longe do tronco. É importante abrir os braços ao máximo e fechar até a altura dos ombros, garantindo que você esteja trabalhando o peitoral corretamente.

Para o supino com halteres, a dica é simular o movimento do supino com barra. Não é necessário juntar os halteres no topo do movimento, pois isso reduz a eficácia do exercício. Mantenha o movimento reto e controlado para maximizar o trabalho do peitoral.

Dicas extras:

1. Quantidade de exercícios: utilize de 4 a 5 exercícios por treinamento para trabalhar todas as regiões de forma equilibrada.

2. Foco nas regiões: foque nas três principais regiões: quadríceps, posterior de coxa e adutor de coxa, não esquecendo de trabalhar o adutor na cadeira adutora.

3. Técnicas avançadas: incorpore técnicas avançadas como o drop set, diminuindo a carga em 20% e continuando o exercício até a falha, repetindo esse processo três vezes.

4. Pré-exaustão: comece o treino pela área onde tem mais dificuldade, utilizando a técnica de pré-exaustão para alcançar simetria e harmonia muscular.

5. Execução correta dos exercícios de peito: no crossover, mantenha o tronco reto para focar a parte inferior do peitoral; no crucifixo, execute um movimento circular, sem empurrar os pesos; e no supino com halteres, simule o movimento de barra, evitando juntar os pesos no topo.

A academia Bluefit conta com duas unidades na Asa Sul e duas na Asa Norte, além do Sudoeste e Lago Sul.

