Redação GPS Ramagem diz que gravação sobre investigação de Flávio teve autorização de Bolsonaro

O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência ( Abin ) e deputado federal, Alexandre Ramagem (PL-RJ), afirmou que gravou a reunião no Palácio do Planalto sobre a investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em um vídeo postado em uma rede social, Ramagem declarou que a gravação foi feita como proteção para o ex-presidente, revelando que havia o conhecimento e autorização dele para o procedimento.

“Essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente”, afirmou Ramagem, que teve o material apreendido pela Polícia Federal em seu notebook.

A gravação faz parte do inquérito que investiga a suposta espionagem ilegal durante a gestão Bolsonaro em benefício do ex-presidente, seus filhos e aliados.

Ramagem explicou que a decisão de gravar o encontro de 1 hora e 8 minutos foi motivada pela informação de que uma pessoa próxima do então governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, estaria presente com uma “proposta nada republicana”.

Na época, Bolsonaro e Witzel eram adversários políticos, com o ex-presidente vendo o governador como um possível concorrente na disputa pelo Palácio do Planalto.

The post Ramagem diz que gravação sobre investigação de Flávio teve autorização de Bolsonaro first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .