Principais estreias dos streamings da semana

A nova comédia nacional Toda Família Tem, e títulos do terror, como A Primeira Profecia, fazem parte do catálogo de novidades apresentado pelos streamings para esta semana.

Não! Não Olhe! – O último longa de Jordan Peele, vencedor do Oscar por Corra!, agora está no Prime Video. O cineasta acompanha dois irmãos que testemunham uma descoberta assustadora em seu rancho de cavalos.

A Primeira Profecia – Antecessor de A Profecia, de 1976, o longa conta a história de uma mulher que, iniciando seus trabalhos na igreja, descobre uma conspiração terrível para provocar o nascimento do mal encarnado em Roma. Disponível no Disney+.

Vikings: Valhalla – Fechando a história da série, a terceira temporada do épico da Netflix acompanha Harald, Leif e Freydis. Enquanto o primeiro corre atrás para ser o rei da Noruega, Leif sai em busca da Terra Dourada. Freydis, por fim, só quer garantir uma boa vida ao seu povo.

Os Rejeitados – Longa que rendeu o primeiro Oscar para a atriz Da’Vine Joy Randolph conta a história de um professor ranzinza que, encarregado de cuidar de um grupo de alunos durante as férias de Natal, cria uma improvável amizade com um dos jovens e a cozinheira da escola. Com direção de Alexander Payne, a produção conta ainda com o ator consagrado Paul Giamatti. Disponível no Prime Vídeo.

Toda Família Tem – Estrelada por Solange Couto, Zezé Motta e Pedro Ottoni, a nova comédia do Prime Video acompanha a drástica mudança de estilo de vida de Pê, jovem até então privilegiado que precisa ir morar com a avó no Rio e se adaptar à rotina de uma casa cheia de parentes.

