Redação GPS No Parque da Cidade, Festival de Inverno Sesc terá três atrações nacionais

Com a expectativa de reunir 16 mil pessoas em dois dias, o Festival de Inverno Sesc está de volta. Na área verde do estacionamento 11 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, o evento está marcado para os dias 20 e 21 de julho.

Nesta edição, as atrações musicais nacionais são Mano Brown, Bárbara Eugênia e Paulinho Moska. Já as locais são Murica, DJ Janna, Esdras Nogueira, Kelton Gomes e Saci Weré.

No ano passado, o evento atraiu mais de 10 mil pessoas e trouxe artistas consagrados como Zeca Baleiro, Fernanda Takai, Zélia Duncan, e Fernanda Abreu.

Para participar da experiência, basta doar 1kg de alimento não perecível. O evento é sujeito à lotação, então é importante que o público chegue cedo para curtir cada momento.

Novidades em 2024

A primeira novidade para este ano é um espaço kids, com brinquedos e programação infantil, das 10h às 18h. E a segunda é uma programação literária, com a presença de autores locais e nacionais. Ambos no sábado e no domingo.

O diretor do Sesc-DF, Valcides de Araújo, compartilha que está entusiasmado com a segunda edição do Festival de Inverno. “Este evento representa um momento especial de integração e celebração da cultura, oferecendo ao público uma programação rica e diversificada. Esperamos ver todos lá!”.

Serviço

Festival de Inverno Sesc

Data: 20 e 21 de julho de 2024

Local: Área verde do estacionamento 11 do Parque da Cidade

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Programação kids: 10h às 18h

Programação musical: 16h às 22h

Programação literária: 14h50 às 17h50

