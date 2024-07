Redação GPS Kalesma Mykonos é eleito o melhor resort da Grécia

O Kalesma Mykonos, um item de luxo na ilha grega de Mykonos, recebeu reconhecimento internacional ao ser eleito o melhor resort da Grécia pelo prestigiado Travel + Leisure World’s Best Awards 2024.

Além disso, o resort também foi classificado como o 4º melhor hotel da Europa e o 45º no ranking mundial. Esta premiação, altamente respeitada no setor hoteleiro global, é resultado de uma votação pública em que viajantes compartilham suas opiniões sobre hotéis, resorts, cidades, spas e companhias aéreas ao redor do mundo. Os critérios de avaliação incluem serviço, instalações e outras características que tornam uma propriedade com serviço diferenciado.

O que torna o Kalesma Mykonos tão especial é sua oferta exclusiva de hospitalidade de alto padrão. Este hotel boutique é o único na ilha em que todas as 27 acomodações possuem piscina privativa e terraços completos com espreguiçadeiras, proporcionando vistas deslumbrantes do mar Egeu. A arquitetura do Kalesma é um ponto de destaque, combinando design contemporâneo com materiais locais, o que já rendeu à propriedade dois prêmios no 100% Hotel Design Awards.

A gastronomia é outro diferencial do Kalesma Mykonos. O restaurante Pere Ubu, sob a liderança do chef executivo Costas Tsingas, oferece um cardápio que celebra a culinária grega tradicional com um toque moderno, utilizando produtos sazonais e locais, além do forno a lenha.

