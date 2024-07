Redação GPS Hotel de luxo anuncia cocktail bar no coração de Genebra

Com vistas para as montanhas e para o Lago de Genebra, um cocktail bar e piano lounge com o nome de 37 chega ao Quai Wilson, acima do L’Atelier Robuchon e adjacente ao Le Jardinier. O projeto foi anunciado pelo hotel de luxo The Woodward , que integra o seleto portfólio da Oetker Collection.

Projetada pelo renomado designer de interiores Pierre-Yves Rochon, a novidade foi inspirada no conceito do famoso Bar Bastion de Nova York, trazendo uma combinação de luxo, criatividade culinária e atmosfera musical.

A equipe premiada d0 37 inclui Maxwell Britten, conhecido por seu trabalho na maison Premiere e Jazz Bar Django em Nova York, o chef executivo Olivier Jean, com duas estrelas Michelin, e o chef de confeitaria Titouan Claudet.

O design do local, inspirado em um elegante jardim de inverno, destaca um piano Steinway de 1920 e um impressionante bar de mármore verde escuro.

