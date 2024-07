Redação GPS Festa estilo Réveillon de Trancoso será celebrada em Ilha Espanhola

O Réveillon de Trancoso, que atrai visitantes de todo o mundo, será celebrado em Formentera, uma ilha paradisíaca no Mar Mediterrâneo, entre os dias 25 e 27 de julho. Com a promessa de trazer o estilo tropical brasileiro para o verão europeu, o evento organizado pela Agência Haute promete três dias de festa com muita música e gastronomia.

Para marcar a inauguração da filial da Cigarra Buzz Agency em Madri, pertencente ao grupo UMAUMA, a programação inclui eventos em três locais de Formentera. O Barro Formentera será o ponto de partida no dia 25, seguido pelo tradicional Beso Beach no dia 26, e encerrando com o recém-inaugurado Cala Duo no dia 27. DJs brasileiros e um menu sofisticado darão o tom das celebrações.

Formentera, uma ilha paradisíaca no Mar Mediterrâneo

A iniciativa faz parte dos esforços da Haute para internacionalizar o calendário de festas de Trancoso, conhecido por sua diversidade cultural e alta frequência de visitantes internacionais.

“Trancoso já é um destino popular de Réveillon entre os europeus. Aproveitar o verão deles para compartilhar um pouco do nosso estilo de vida e promover a edição deste ano é uma oportunidade incrível,” destaca Bruno Dias, sócio da Haute.

