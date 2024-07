Agência Brasília Detran autua 78 condutores por uso de álcool ou recusa do bafômetro no fim de semana

Entre a noite de sexta-feira (12) e a madrugada desta segunda-feira (15), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal ( Detran ) autuou 78 condutores por dirigirem sob influência de álcool ou por se recusarem a realizar o teste de alcoolemia. As ações ocorreram em Sobradinho, Santa Maria, Ceilândia, Areal, Águas Claras e Plano Piloto. Somente nessas cidades onde ocorreram as maiores operações, os agentes de trânsito realizaram 566 abordagens e efetuaram 528 testes de alcoolemia.

As equipes de policiamento e fiscalização do Detran ainda flagraram 21 condutores inabilitados, 18 com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias, um com o direito de dirigir suspenso e 22 motociclistas conduzindo com escapamento adulterado. Foram 31 veículos removidos ao depósito da autarquia.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob a influência de álcool é infração gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir. A reincidência no período de até 12 meses acarreta multa em dobro, ou seja, R$ 5.869,40. Além disso, a recusa à realização de exame que comprove a influência de álcool ou outra substância psicoativa também é considerada infração de trânsito.

