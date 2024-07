Caio Barbieri Cerrado Beach Music: Banda Minale inova com novo estilo musical em Brasília

No próximo dia 1º de agosto, a banda brasiliense Minale vai apresentar ao público o seu mais novo estilo musical, o Cerrado Beach Music, em um show gratuito no Espaço Infinu, localizado na 506 Sul, a partir das 19h.

Formada por Danilo Lucena, Vinicius Mauger, Pedro Olivas, Lucas Luken e Bernardo Ovelha, a Minale está prestes a completar cinco anos de estrada e traz em sua bagagem uma proposta musical que mescla melodias californianas, reggae e pop. O objetivo do Cerrado Beach Music é unir diversos estilos e criar uma identidade musical única para Brasília.

“Brasília tem uma rica herança musical, com tantas bandas que surgiram aqui e nos influenciaram ao longo de nossa trajetória. O Cerrado Beach Music vem com a missão de trazer mais uma identidade para a cidade, unindo estilos e pessoas, assim como é a capital federal”, destaca Danilo Lucena, vocalista da Minale.

Com músicas que já estão ganhando destaque em playlists populares no Spotify, a banda tem atraído a atenção de grandes produtores e gravadoras devido à autenticidade do som, conquistando ouvintes em diversas regiões de Brasília.

“Queremos levar o melhor do cerrado por onde formos. O Cerrado Beach Music veio para isso, levando músicas que traduzem sentimentos de paz, amor e liberdade”, diz Vinicius Mauger, guitarrista da banda e que viveu grande parte de sua vida na Califórnia estudando tendências do mercado musical.

Serviço:

Lançamento do novo álbum da banda Minale

Data: 1º de agosto de 2024

Horário: a partir das 19h

Local: Espaço Infinu, 506 Sul

Entrada: Franca

Informações: instagram.com/minaleoficial

